العربية: مفاوضات حول سرت والجفرة ووضع جدول زمني لانسحاب الميليشيات من الأراضي الليبية

أفادت فضائية «العربية» في خبر عاجل وفقًا لمصادرها، مساء الجمعة، بأن مفاوضات ستعقد حول سرت والجفرة.

وأضافت أنه سيتم العمل على وضع جدول زمني لانسحاب الميليشيات من الأراضي الليبية.



وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة، وقفا لإطلاق النار في كامل الأراضي الليبية.



وقال المجلس في بيان أورده موقع بوابة افريقيا الاخبارية، «إن وقف النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح، وتقوم اجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها».



ودعا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، قائلا «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتم وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الليبيين».



واعتبر أن الإشراف على تأمين حقول النفط من مسؤولية المؤسسة الوطنية للنفط فقط، مضيفا أن إيرادات النفط يجب أن توضع في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط، ولا يمكن التصرف بعائدات النفط إلا بعد التوصل لترتيبات سياسية وفقا لمؤتمر برلين (بحسب البيان).