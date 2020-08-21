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أعلن جو بايدن قبوله ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية وتعهد بالحكم كزعيم للبلاد بأكملها وليس فقط لقاعدة حزبه.
وقال بايدن "اقبل بشرف عظيم وتواضع الترشيح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية".