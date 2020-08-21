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أعداد جريدة الشروق
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رسمياً.. الحزب الديمقراطي يرشح بايدن لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن
نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن

نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 5:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 5:35 ص

 أعلن جو بايدن قبوله ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية وتعهد بالحكم كزعيم للبلاد بأكملها وليس فقط لقاعدة حزبه.

وقال بايدن "اقبل بشرف عظيم وتواضع الترشيح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية".

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