قرر محافظ القاهرة، خالد عبد العال، إيقاف مدير فرع هيئة النظافة، ومدير الإشغالات بحي السلام أول، ومدير الإشغالات بحي النزهة عن العمل، وإحالتهم للتحقيق لتقاعسهم في أداء الأعمال المنوطة بهم وسوء حالة النظافة وتواجد الإشغالات بالحيين.



جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها محافظ القاهرة، اليوم السبت، بحي السلام أول وحي النزهة لمتابعة سير العمل بهما.



وأكد محافظ القاهرة وجود منظومة محكمة للرقابة والمتابعة والتقييم من جهات متعددة لمتابعة منظومة النظافة يتم فيها المحاسبة الدقيقة للمتقاعسين عن العمل على الفور.



كما أكد محافظ القاهرة على أن استمرار أي مسئول داخل منظومة النظافة الجديدة في مكانه مرتبط بأدائه لعمله بشكل جيد، ولا مكان للمقصر في منظومة العمل.



وحذر من أن ظهور أية شكاوي خاصة بالنظافة بأي حي سيحاسب عنها المسئول عن ذلك، مشددًا على أنه سيتم استبعاد المقصرين على الفور.