السعودية تعلن ضبط 15900 مخالف للأنظمة في أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أن السلطات في المملكة تمكنت خلال الأسبوع الماضي من ضبط (15900) مخالف للأنظمة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها اليوم السبت: "ان الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 12 أغسطس حتى 18 أغسطس الحالي أسفرت عن ضبط (15900) مخالف، منهم (5436) مخالفًا لنظام الإقامة، و(9075) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1389) مخالفًا لنظام العمل"وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (454) شخصًا، (45%) منهم من الجنسية اليمنية، و(51%) من الجنسية الإثيوبية، و(4%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (23) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط (8) متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (78286) وافدًا مخالفًا، منهم (65164) رجلاً، و(13122) امرأة.