أوائل الثانوية العامة يؤيدون النظام الجديد: يقيس القدرة على الفهم وينصف المجتهد

قالت الطالبة آلاء علي، الرابعة على مستوى الجمهورية شعبة أدبي، إن قسم الأدبي كان يعتمد في الماضي على الحفظ فقط، لافتة إلى أن الأمر اختلف بالنظام الجديد حيث تعتمد الامتحانات بشكل أكبر على الفهم.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عبر فضائية «مدرستنا»، مساء السبت، أن الأمر أدى إلى انخفاض مجاميع شعبة أدبي هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرة إلى أن بعض الطلاب لم يهتموا ببعض أجزاء في المنهج لم يفهموها.

وذكرت أن بعض مناهج شعبة أدبي تعتمد على الفهم كعلم النفس، متابعة: «لا بد من فهم واستيعاب معنى المعلومة التي حفظها الطالب وتطبيقها في الحياة وعلى أمثلة واقعية وربطها بالخبرات السابقة ليكون التعلم أكثر جودة».

وأشارت إلى أنها استعانت بـ4 نظريات للتعلم أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة منها: نظيرة التعلم بالمحاولة والخطأ ونظرية الفهم والاستبصار، قائلة إن مستوى صعوبة الامتحانات في النظام الجديد متوسطة.

من جانبه، أيد محمد مصطفى فخر الدين، الثالث على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم، أن النظام الجديد للتقييم أفضل من القديم، موضحًا أنه يقيس القدرة على الفهم وينصف المجتهد.

وأشار إلى أن «النظام الجديد خطوة لظهور العلماء في مصر كالماضي»، معقبًا: «التجربة الأولى للنظام مخيفة لكن مع مرور الوقت لا بد من الفهم، والعالِم يكتشف المعلومات من خلال الاستنتاج والاستنباط وليس الحفظ».