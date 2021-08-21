صابرين عن مشاركتها في فيلم 200 جنيه: «مكنش ينفع أقول لأ»

تحدثت الفنانة صابرين، عن مشاركتها في فيلم 200 جنيه قائلة: "مكنش ينفع أقول لأ".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "ليالي ten" الذي تُقدمه الإعلامية بوسي شلبي، عبر شاشة "ten"، مساء الجمعة: "أحمد عبد الله عنده تركيبة مينفعش نقولها لأ.. وعودة محمد أمين حاجة منقلهاش لأ.. ومحمد عبدالحميد مينفعش أقول لأ".

وأوضحت أن مشاركة نجوم كبار في عمل واحد أمر ليس بالمستحدث، وأن كثيرًا من الأفلام السينمائية اعتمدت على هذا الأمر، مؤكدة أن هناك مساواة بين جميع المشاركين لقيام قصة الفيلم على الـ200 جنيه.

وأكدت أن شخصيتها في الفيلم كانت دافعًا قويًّا لها للمشاركة في العمل، موضحة أن ستظهر بصورة غير مسبوقة وستكون مُفاجِئة للجمهور بشكل كبير.

وفيلم "200 جنيه" يشارك فيه عدد كبير من النجوم، على رأسهم إسعاد يونس، ونيللي كريم، وهاني رمزي، وليلى علوي، عمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وآسر ياسين، وملك قورة، ومي سليم، ودينا فؤاد، وهو تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

ويدور العمل في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية.