نائبة تسخر من أصحاب الـ99% فأكثر في الثانوية العامة: «فين براءات الاختراع اللي عملتوها»

قالت الدكتورة جيهان بيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن حصول طالب الثانوية العامة على أكثر من 100% كان أمرًا غير مُتخيَّل.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الجمعة، أن مجاميع الثانوية العامة في السنوات الأخيرة أثارت حالة من الذهول، معتبرة أن النظام التعليمي الجديد المُطبَّق حاليًّا يمثّل عملية إعادة توازن.

وأوضحت أن معدلات مجاميع الثانوية العامة شهدت حالة من الخلل على مدار السنوات الـ20 الماضية، متابعة: "الطلبة اللي جابوا 99% أو 100% أو أكتر.. فين براءات الاختراع اللي عملتوها.. فين التميز اللي حققتوه".

وأشارت إلى أن من حصل على أكثر من 100% فيُفترض أنه يملك مهارات فكرية خارقة، متسائلة عن أي إنجازات حقّقها أصحاب المجاميع المرتفعة.