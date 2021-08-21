عضو بـ«النواب»: قانون الإيجار القديم لم يعرض على المجلس الحالي

قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم، تم عرضه على لجنة الإسكان في برلمان 2015، وتم تناول الجانب التجاري منه وليس السكني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن قانون الإيجار القديم لم يتم عرضه في البرلمان الحالي بلجنة الإسكان أو الجلسة العامة.

ولفت الشبراوي، إلى أنه هناك سعي للتوصل لقانون يراعي مصالح الطرفين المالك للوحدة السكنية والمستأجر.

وأكد أن اقتراحات على حل مشكلة القانون على 5 سنوات، وذلك لمراعاة صاحب الملك والمستأجر وأن تكون هناك علاقة متوازنة بينهما، موضحًا أنه يجب ألا يكون هناك عقد أبدي وإنما أن يكون العقد محدد المدة سنة مثلاً.