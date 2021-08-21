ميركل تدعم لاشيت ليكون المستشار الاتحادي المستقبلي

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعمها لمرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشار، أرمين لاشيت، الذي يتعرض حاليا لانتقادات داخلية أيضا بسبب استطلاعات الرأي المتدنية.

وقالت ميركل في برلين اليوم السبت، في إطار الحملة الانتخابية المركزية للتحالف المسيحي قبيل نحو خمسة أسابيع على الانتخابات العامة، إن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري يجب أن يكافحا معا لضمان أنه حتى عقب فترة رئاستها للحكومة ستعقبها سنوات أخرى يتولى فيها التحالف المسيحي قيادة الحكومة الاتحادية.

وأضافت ميركل وسط هتافات أنصار التحالف المسيحي في القاعة: "سويا مع أرمين لاشيت كمستشار مستقبلي لجمهورية ألمانيا الاتحادية".

وذكرت ميركل إنها تعرف لاشيت منذ كان في البرلمان الاتحادي (البوندستاج) خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 1998، وقالت: "على مر السنين رأيت أرمين لاشيت كإنسان وسياسي لا يمثل له حرف (C) في اسم حزبنا مجرد حرف، بل هو البوصلة في كل ما يفعله".

وأضافت ميركل أن لطالما كان من المهم بالنسبة للاشيت أن يكون محور الأهتمام هو الإنسان بكرامته المصونة وبناء الجسور بين الناس. وقالت مخاطبة لاشيت مباشرة: "عزيزي أرمين، أعلم أن هذا هو بالضبط ما يوجه ويشكل أفعالك"، وأضافت وسط تصفيق المؤيدين أن هذا ينطبق عليه أيضا بصفته مرشح للمستشارية وسينطبق عليه أيضا كمستشار اتحادي مستقبلي.

وذكرت ميركل أنه في الانتخابات العامة المقبلة سيُجرى إعادة خلط الأوراق، مضيفة أنه منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية قبل 72 عاما، ظل الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري يقدمان المستشار أو المستشارة لأكثر من 50 عاما، وأضافت: "هذه ليست مناسبة للفخر وأنما مناسبة للتواضع والشكر للناخبين"، مشيرة إلى أن هذه مناسبة وحافز للدعوة لأن يتبع ذلك المزيد من مثل هذه السنوات.