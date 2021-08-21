أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي»، ضمن مبادرة أيامنا أحلى لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، ستنطلق غدا الأحد 22 أغسطس، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن هذه الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدًا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانًا،عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأوضح نادي أن المرحلة الثانية للحملة ستكون بالمنيا ومغاغة وأبو قرقاص وملوى وديرمواس بدءا من غدا الأحد 22 حتى 26 أغسطس 2021.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء بدوي مدير إدارة تنظيم الأسرة أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية، ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.