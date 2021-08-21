عمليات بغداد توجه بحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات

وجهت قيادة عمليات بغداد، بحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي للمفوضية العليا للانتخابات.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان اليوم السبت، أنه بالتزامن مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إكمالها جميع استعدادات إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ترأس الفريق الركن قائد عمليات بغداد ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021، مؤتمراً أمنياً موسعاً في مقر القيادة.

أكد خلاله على تشديد الإجراءات الأمنية التي أعدتها قيادة العمليات لحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات، بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا ومفوضية الانتخابات متمثلة بمدراء مكاتبها في جانبي الكرخ والرصافة لضمان سلامة إجراء انتخابات في أجواء آمنة ومستقرة.

وفي السياق ذاته، تفقد قيادات المقرات المتقدم في الكرخ والرصافة وقائد شرط بغداد مراكز تسجيل الناخبين؛ للوقوف على حماية المراكز وتشديد الإجراءات الأمنية من قبل القطعات الماسكة، بالإضافة إلى القيام بجولة تفتيشية على مخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات "مخازن الرصافة" ضمن جانب الكرخ.