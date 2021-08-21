تحدثت الفنانة عفاف شعيب، عن أجواء تصوير الأعمال الفنية في الوقت الحالي، مقارنة بالعمل مع جيلها.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "ليالي ten" الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، على شاشة "ten"، مساء الجمعة، أن الوضع يتوقف على المجموعة التي تشارك في العمل الفني، وأن الممثل بإمكانه "تلطيف" الجو بشكل كبير.

وأضافت: "فيه ممثل ممكن يدخل البلاتو مكشر ويستنجم على الناس، وده بيحصل برضه من الممثلات.. لو الفنان دخل قال صباح الخير عاملين إيه هيلاقي الناس بتتجاوب معها".

وأشارت إلى أن كل الأعمال التي تشارك فيها تتخلّلها أجواء مرحة مميزة، دون أن تشعر بأي غربة بينها وبين الجيل الحالي الذي وصفت فنانيه بأنهم ملتزمون للغاية.

ورأت أن مشكلة التصوير حاليًّا تتمثل في التصوير على مدار 24 ساعة، بينما كان في الماضي لا يتجاوز عشر ساعات، معقّبة: "التمثيل دلوقتي بقى هلاك، لكن الكل معذور سواء المنتج أو المخرج أو الممثل".