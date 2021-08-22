انتقادات لتايوان بسبب إعدام 154 قطة مهربة من سلالات ممتازة

أعدمت سلطات الحجر الصحي في تايوان اليوم السبت 154 قطة مهربة من سلالات أصيلة ممتازة تم ضبطها في وقت سابق في جنوب البلاد، مما أثار انتقادات اجتماعية.

واشارت مجموعتان لحقوق الحيوان ، مثل شبكة مراقبة حماية الحيوان التايوانية، فى بيان مشترك اليوم إلى "أنه من السخرية ان تعدم السلطات الحكومية القطط اليوم فى اليوم الدولى للحيوانات المشردة " .

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أنه تم العثور على القطط الـ 154 التي تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار تايواني (357 ألفا و360 دولار أمريكي) في سفينة صيد اعترضها خفر السواحل التايوانى يوم الخميس على بعد تسعة اميال بحرية من ساحل تاينان ، وهى مدينة فى جنوب تايوان .

وقال مسؤولو الحجر الصحى اليوم السبت إنه تم تهريب القطط من مصدر مجهول وتم قتلها بالرصاص من أجل منع استيراد أمراض معدية مثل داء الكلب أو غيره.

كما حثت الجماعات المعنية بحقوق الحيوان، الحكومة على فتح تحقيقات فورية في تلك القضية ومعاقبة المهربين.