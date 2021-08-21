العراق: 3958 حالة إصابة جديدة بكورونا و85 وفاة

ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 85 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء العراق إلى 20 ألفا و110 حالات وفاة.

وأوضح تقرير يومي للوزارة، أنه تم تسجيل 3958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و819 ألفا و455 إصابة جديدة.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 7651 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و649 ألفا و521 حالة.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 23 ألفا و279 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 13 مليونا و966 ألفا و576.

وأوضح تقرير وزارة الصحة والبيئة، أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليونين و872 ألفا و383 شخصا.