تشميع 59 جراجا في حملة مكثفة برأس البر

نفذت الوحدة المحلية في مدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، حملات مكثفة استهدفت المرور على مناطق مختلفة، أسفرت عن غلق وتشميع 59 جراجا مخالفا، كما اتخذت الوحدة كافة الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات، والتأكيد على حظر تغيير استخدام الجراجات إلى أي غرض آخر خلاف إيواء السيارات.

وقال لبيب، رئيس مجلس مدينة رأس البر، إن ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بحصر جميع الجراجات المخالفة الواقعة بنطاق مدينة رأس البر، والتي تستخدم في غير الغرض المخصص لها، وتم تحويلها لأنشطة تجارية بالمخالفة، وتم اتخاذ الإجراء اللازم حيالها.