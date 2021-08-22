التعليم العالي: نسبة زيادة الأبحاث المنشورة دوليا تضاعفت خلال 7 سنوات

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إجمالي إنتاج مصر من الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا وصل العام الماضي إلى 31 ألفا و600 في المجلات العلمية المرموقة، لافتًا إلى أن مصر نشرت 15 ألف بحث فقط خلال عام 2014.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن نسبة الزيادة في الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا خلال 7 سنوات تخطت 100%، مشيرًا إلى أن الزيادة في النشر لها العديد من الدلالات.

وأشار إلى أن حصول مصر على المرتبة الأولى إفريقيًّا في مجال النشر العلمي لعام 2020 أمر شديد الأهمية ويعكس مدى الاهتمام بالبحث العلمي في مصر، قائلًا إن جنوب إفريقيا كانت المنافس الرئيسي في المجال وتتقلد دائمًا المرتبة الأولى.

وذكر متحدث التعليم العالي أن الأمر دليل على زيادة منحنى الاهتمام بنشر البحوث العلمية المصرية عالميًا، مضيفًا أن وزارة التعليم العالي تستهدف تحفيز بحوث الترقيات لأستاذ مساعد وأستاذ بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، من خلال خطتها 2030 المرتبطة برؤية مصر للتنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الوزارة تهتم بإقامة احتفالات لتكريم العلماء الذين ينشرون دوليا، وتحديث مجالات متعددة في كل التخصصات، مؤكدًا أن منحنى الأبحاث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى جانب العلوم الأساسية والتخصصات التطبيقية سيشهد تزايدًا مستمرًا، خلال السنوات المقبلة.

وأشار تقرير قدمته دار نشر «السيفير» للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول أداء البحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى حصول مصر على المرتبة الأولى إفريقيًّا في مجال النشر العلمي لعام 2020.

وسلط التقرير الضوء على البلدان المساهمة في النشر العلمي الأكبر خلال الفترة بين 2016 و2021 باستخدام نظام SciVal في تحليل أداء الأبحاث.