القوات الحكومية السورية تفتح مراكز إيواء في مدينة درعا

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كشفت مصادر في لجان درعا المركزية، أن القوات الحكومية السورية فتحت مراكز إيواء في مدينة درعا تمهيداً لعملية عسكرية مرتقبة خلال الأيام القادمة.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "فتحت القوات الحكومية السورية مراكز ايواء تستوعب أكثر من 20 ألف شخص لإيواء المدنيين الذين يريدون مغادرة أحياء درعا البلد، وقد سمحت لهم بالخروج عبر حاجز السرايا الذي يربط أحياء درعا البلد مع أحياء درعا المحطة ولمدة 24 ساعة اعتباراً من صباح اليوم السبت".

وأضافت المصادر: "تحدثنا منذ البداية أن القوات الحكومية لا تبحث عن تسوية بل تسعى لمعركة لتدمير أحياء درعا البلد نظراً لما له من رمزية لدى كل قوى الثورة والمعارضة".

ونقلت مصادر اعلامية حكومية سورية أمس ولأول مرة صور للتعزيزات العسكرية التي دفعت بها القوات الحكومية السورية الى مدينة درعا.

من جانبها، أكدت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية أن "مسلحي احياء درعا البلد الذين تتحدث لجانهم المركزية عن المفاوضات يواصلون حفر الخنادق وتعزيز نقاطهم على أطراف احياء درعا البلد".

وأضافت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش السوري أمس ومعرفة مسلحي درعا بأن المعركة قادمة وخلال أيام قليلة، خفف مفاوضو درعا من لهجتهم ومطالبهم والحديث عن استمرار المفاوضات للوصول إلى تسوية".

ووصلت أمس تعزيزات عسكرية كبيرة للقوات الحكومية مزودة بأسلحة رشاشة ومدفعية ودبابات والمئات من المقاتلين من دمشق وريفها والقنيطرة.

وتنتهي المهلة التي حددتها القوات الروسية التي تقوم بدور الوسيط بين القوات الحكومية السورية ولجان درعا المركزية يوم الخميس القادم.