مركز ثربانتيس الثقافي الإسباني ينظم حفلا موسيقيا بأوبرا الإسكندرية 23 أغسطس

ينظم مركز ثربانتيس الثقافي الإسباني، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، في الإسكندرية (مسرح سيد درويش)، الحفل الموسيقي "موشحات أندلسية"، للفنانة السكندرية تقى طاهر، يوم 23 أغسطس الجاري، الساعة 8 مساء.

ووفقا لبيان صادر عن مركز ثربانتيس الثقافي الإسباني، اليوم السبت، يقام الحفل ضمن فعاليات "أندلسيون في الإسكندرية"، التي تضمنت العديد من الأنشطة، نظمها مركز ثربانتيس في الإسكندرية.

جدير بالذكر أن "تقى طاهر" مُطربة وملحنة، ولدت في نوفمبر عام 1994 في الإسكندرية، وتأثرت بأصول عائلتها من أسوان، وبدأ شغفها بالغناء منذ الطفولة من خلال حصص الموسيقى بالمدرسة، وغَنَت لأول مرة في الإذاعة المدرسية في الـ7 من عمرها.

درست تقى في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والتحقت بكورال منتخب جامعة الإسكندرية، ومن بعده الأوركسترا الوطني، وقررت بدء مشروعها الموسيقي معتمدة على رسالة السلام والمحبة من الإنسان وإليه، وتأثرت بقضايا عديدة على رأسهم القضية الفسلطينية وقضايا الفقر والظلم والعنصرية والتطرف في كل مكانٍ في العالم.

غَنت تقى لشعراء عُظماء كمحمود درويش ونزار قباني وأمل دنقل ونجيب سرور وأحمد فؤاد نجم وغيرهم، وبدأ المشروع الموسيقي بأغنية "نهاوند الحياة"، من ألحان الموسيقار عمر خيرت، وكلمات الشاعر محمد عبدالعزيز، وتوزيع د.وسام شعيب، وتسعي في الفترة القادمة لتسجيل أغنياتها على الطريقة الأوركسترالية.