محافظ الشرقية: إحالة مشرفين فنيين بالإدارة الهندسية بحي أول الزقازيق

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 6081 لسنة 2021، بإيقاف كل من: "ح. م. أ"، و"أ. م. س"، مشرفين فنيين بالإدارة الهندسية برئاسة حي أول الزقازيق، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معهما، مع صرف نصف الأجر خلال فترة الإيقاف؛ للإهمال والتقصير في العمل والتغاضي عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المُقامة بالمخالفة بمنطقة حي الزهور.

وقال غراب، في بيان له، اليوم السبت، إنه قاد حملة مكبرة لتنفيذ قراري الإزالة الصادرين لاثنين من المباني المُقامة بالمخالفة بمنطقة حي الزهور بنطاق حي أول الزقازيق، حيث تم تنفيذ الإزالة وتسوية المبنين بسطح الأرض.

وأشار إلى إعفاء رئيس حي أول الزقازيق من منصبه ووقف المشرفين الفنيين بالإدارة الهندسية عن العمل؛ لتراخيهم جميعًا في تنفيذ قرار الإزالة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.