اللجنة العليا للتنسيق تكشف موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء الثانية

قال الدكتور ماجد نجم عضو اللجنة العليا للتنسيق، إنه لا يمكن الآن تحديد عدد الطلبة التي تحتاجهم الدولة للالتحاق بالكليات العلمية مثل الطب والصيدلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، على شاشة "dmc"، مساء السبت، أن العدد يمكن تحديده مع إعلان نتيجة تنسيق الدور الأول خلال الأسبوع المقبل، وهو ما سيكون مؤشرًا للمرحلتين الثانية والثالثة للتنسيق.

وأوضح أنه فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، تبدأ المرحلة الثانية على الفور، وبالتالي فمن المتوقع أن يكون ذلك خلال فترة تتراوح بين سبعة وتسعة أيام على الأكثر.

وأشار نجم إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، لافتًا إلى أنه لم يُحدد إلى الآن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية، لكن اللجنة ستعقد اجتماعًا خلال أيام قليلة.

وسيطرت حالة من الهدوء الشديد على معامل تنسيق الجامعات المخصصة لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الأولى، فى اليوم الأول "السبت" لتسجيل الرغبات، من الطلاب وأولياء الأمور.

وعلل المشرفون على معامل التنسيق هذا الأمر، بسبب عدم استلام أغلب الطلاب لشهادة الثانوية والرقم السرى الخاص المطلوب للدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى.



