 موسيماني: نجحنا في الفوز برباعية أمام المصري في مباراة حماسية - بوابة الشروق
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موسيماني: نجحنا في الفوز برباعية أمام المصري في مباراة حماسية

عمرو فهمي
نشر في: السبت 21 أغسطس 2021 - 2:21 ص | آخر تحديث: السبت 21 أغسطس 2021 - 2:21 ص

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة الفريق أمام المصري كانت قوية وحماسية، ونجحالأهلي في حسمها بنتيجة 4-2.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المصري أنه لا يحب الحديث عن فريق آخر، وأنه يركز على الأهلي فقط، مشيرًا إلى أنه توقع أنتكون المباراة قوية، خاصة أن المنافس لديه دوافع قوية للظهور بشكل جيد أمام الأهلي.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أنه تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وقال لهم إن المصري سوف يبحث عن التسجيل في الشوط الثاني.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن اللعب كان مفتوحًا ونجح الأهلي في تسجيل رباعية، وأهدر عدة فرص محققة، مشيرًا إلى أنه لم يرغب فيالمغامرة بالثنائي محمد شريف العائد من الإصابة، وبدر بانون بعد شفائه من كورونا.


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