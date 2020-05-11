 أردوغان وميركل يبحثان سبل تجنب «المأساة الإنسانية» الأفغانية - بوابة الشروق
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أردوغان وميركل يبحثان سبل تجنب «المأساة الإنسانية» الأفغانية

د ب أ
نشر في: السبت 21 أغسطس 2021 - 8:43 م | آخر تحديث: السبت 21 أغسطس 2021 - 8:43 م

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي إجراءات تستهدف المساعدة في تجنب "مأساة إنسانية" في ظل سيطرة طالبان في أفغانستان.

وبحسب مكتب أردوغان، فإن أفغانستان وجيرانها بحاجة إلى دعم "عاجل" وإلا ستكون موجة جديدة من اللاجئين من المنطقة "حتمية".

وقال مكتب ميركل إن الزعيمين اتفقا على أن إجلاء الأشخاص المعرضين للخطر من أفغانستان لا يزال يمثل أولوية قصوى.

وأضاف الجانب الألماني أن ميركل وأردوغان اتفقا أيضا على العمل بشكل وثيق لدعم عمل المنظمات الدولية في أفغانستان والدول المجاورة لها.

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