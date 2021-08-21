مرسى: سوق الدواء سيشهد نموا يقدر بـ 9 % بنهاية 2021.. ولا يتأثر بسوق الدواء عالميا

نريد تسهيلا فى ملف التصدير.. وعدم ربط سعر الدواء عند التصدير بالسعر المحلى

كشف الدكتور عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) عن طرح الشركة لـ 4 أدوية جديدة خلال النصف الثانى من العام الحالى، مؤكدا على نمو الأرباح للشركة خلال العام الجارى بنسبة 40%، ونمو المبيعات بنسبة 22 %.

وتوقع مرسى ــ فى حواره لـ «مال وأعمال الشروق» ــ نمو سوق الدواء بنهاية العام الحالى بنسبة تبلغ 9 %، حيث بلغت نسبة النمو فى النصف الأولى 7 %، مؤكدا أن الإغلاق فى مصر عام 2020 بسبب فيروس كورونا أثر على سوق الدواء بشكل كبير.. و«راميدا» أول شركة فى الشرق الأوسط وأفريفيا تنتج دواء لعلاج فيروس كورونا.

وقال إنه تم ضخ استثمارات تقدر باكثر من 500 مليون جنيه، تم استغلالها فى تجهيز الـ 3 مصانع الخاصين بالشركة، وتجهيزها بأحدث التقنيات العالمية لتتوافق مع المعايير العالمية، وإضافة خطوط جديدة، ورفع كفاءة الخطوط الموجودة بالفعل.

وحول وجه المنافسة بين «راميدا» وبين الشركات التى تصنع أدوية لعلاج فيروس كورونا فى مصر، قال مرسى إن شركة العاشر من رمضان كانت أول شركة تصنع أدوية لعلاج فيروس كورونا فى مصر، حيث تم إنتاج دواءين، منها دواء أقراص، ودواء آخر عن طريق الحقن، وهذه الأدوية كانت «راميدا» هى الأولى فى إنتاجها، تبعتها شركة أو اثنين قامت بإنتاج دواء لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه لا توجد منافسة فى صناعة أدوية كورونا، حيث إن سوق الدواء المصرى تحتاج إلى أكثر من 10 شركات تنتج مثل هذه الأدوية، ولكن الموجودين على الساحة حاليا حوالى 3 شركات فقط.

وشهدت راميدا ــ حسب مرسى ــ نموا خلال النصف الأول من عام 2021 بلغ 40%، فى الارباح ونسبة نمو المبيعات 22 %، وهذا النمو يعتبر جيد للغاية، مؤكدا أن سوق الدواء شهدت نموا هذا العام أيضا بنسبة 7 %، بينما كان سجلت نسبة النمو العام الماضى 4 % فقط.

عند الأدوية الجديدة المزمع أن تطرحها الشركة قال مرسى

الشركة ملتزمة بطرح من 8 إلى 10 أدوية فى السوق سنويا، وتم بالفعل طرح 4 أدوية جديدة فى النصف الأول من العام الجارى 2021، وتستعد الشركة حاليا لطرح 4 أدوية أخرى جديدة التى يحتاجها المواطنون حاليا فى ظل أزمة فيروس كورونا، أهمها الفيتامينات، مثل فيتامين (C )، وزنك، ومالتى فيتامين للحوامل، وفيتامين (D )، إلى جانب مكمل غذائى لالتهابات المفاصل، ودواء آخر للمثانة.

وحول تاثير أدوية فيروس كورونا المستجد على سوق الدواء المصرى يرى مرسى ان العام الماضى شهدت مصر فترة من الاغلاق، وهذا الإغلاق أثر بشكل كبير على جميع القطاعات، ومن بينها سوق الدواء، حيث أغلقت العديد من الصيدليات خلال فترة الاغلاق، وكذلك فإن تحويل أغلب المستشفيات إلى مستشفيات عزل لكورونا، بدلا من وجود الكشوفات الصباحية للمواطنين، الذين يحتاجون لصرف الأدوية من الصيدليات، كان له تأثير أيضا على قطاع الدواء، لأنه عند الذهاب للطبيب سيقوم بكتابة 4 أو 5 أدوية للمريض بحسب الحاجة، بينما لو ذهب المواطن للصيدلية يشكون من أى مرض سيعطى له دواء واحد فقط، وهو ما حدث خلال 2020 حيث كان يخشى المواطنين من الذى لعيادات الأطباء خوفا من العدوى، واستبدال الطبيب باستشارة الصيدلى عن عرض معين يعانى منه.

ويرى مرسى ان سوق الدواء المصرى له وضعه الخاص، فهو أعلى سوق فى نسبة النمو على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأسعار الدواء فى مصر هى الأفضل، لافتا إلى أن سوق الدواء العالمى هبط بشكل كبير خلال أزمة كورونا فى 2020، وهو ما لم يحدث فى مصر. مضيفا ان التوقعات تشير إلى أن حجم النمو سيكون من 7 % إلى 9 % خلال العام الحالى، وبالفعل حقق النمو 7 % خلال النصف الأول من العام، ونتوقع زيادة النمو والوصول إلى 9 % بنهاية العام الجارى.

وتعمل راميدا على الحفاظ على نفس المستوى الذى حققته الشركة من نمو وزيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن انتاج الشركة يتماشى مع احتياجات سوق الدواء المصرى، حيث تم شراء دواء جداد مضاد للتجلطات الشهر الماضى، نظرا لأهمية أدوية التجلطات فى ظل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تعتمد راميدا على 4 أدوية تعتمد عليها الشركة بنسبة كبيرة جدا فى المبيعات وهي دواء للمفاصل الذى حقق كان من أكثر 10 أدوية مبيعا هذا العام، ودواء آخر فيتامينات لمرضى السكر والأعصاب، ومضاد حيوى، ودواء التجلطات الذى تم شرايؤه مؤخرا.

تصدر الشركة لأسواق مختلفة ويمثل التصدير حجم جيد من المبيعات حاليا، وفى الخطة المقبلة سنعمل على زيادة حجم الصادرات. ما نحتاج اليه الفترة المقبلة هو تسهيل ملف التصدير، بحيث يتم السماح للشركة بوضع السعر الذى تريده عند التصدير للخارج، وعدم التقيد بالسعر فى مصر، قائلا: «نعتبر أن الشركة تدعم المريض المصرى بهذا السعر»، وعدم تعميمه على جميع الدول التى يتم التصدير اليها، متسائلا: «لماذا نصدر الدواء إلى السعودية على سبيل المثال بنفس سعره فى مصر»، مؤكدا أن جميع الدول المتقدمة مثل أمريكا يكون لهم حرية وضع السعر الذى تحدده الشركة عند التصدير، ويكون مختلف تماما عن سعر الدواء داخل أمريكا.