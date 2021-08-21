مرسى: سوق الدواء سيشهد نموا يقدر بـ 9 % بنهاية 2021.. ولا يتأثر بسوق الدواء عالميا
نريد تسهيلا فى ملف التصدير.. وعدم ربط سعر الدواء عند التصدير بالسعر المحلى
كشف الدكتور عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) عن طرح الشركة لـ 4 أدوية جديدة خلال النصف الثانى من العام الحالى، مؤكدا على نمو الأرباح للشركة خلال العام الجارى بنسبة 40%، ونمو المبيعات بنسبة 22 %.
وتوقع مرسى ــ فى حواره لـ «مال وأعمال الشروق» ــ نمو سوق الدواء بنهاية العام الحالى بنسبة تبلغ 9 %، حيث بلغت نسبة النمو فى النصف الأولى 7 %، مؤكدا أن الإغلاق فى مصر عام 2020 بسبب فيروس كورونا أثر على سوق الدواء بشكل كبير.. و«راميدا» أول شركة فى الشرق الأوسط وأفريفيا تنتج دواء لعلاج فيروس كورونا.
وقال إنه تم ضخ استثمارات تقدر باكثر من 500 مليون جنيه، تم استغلالها فى تجهيز الـ 3 مصانع الخاصين بالشركة، وتجهيزها بأحدث التقنيات العالمية لتتوافق مع المعايير العالمية، وإضافة خطوط جديدة، ورفع كفاءة الخطوط الموجودة بالفعل.
وحول وجه المنافسة بين «راميدا» وبين الشركات التى تصنع أدوية لعلاج فيروس كورونا فى مصر، قال مرسى إن شركة العاشر من رمضان كانت أول شركة تصنع أدوية لعلاج فيروس كورونا فى مصر، حيث تم إنتاج دواءين، منها دواء أقراص، ودواء آخر عن طريق الحقن، وهذه الأدوية كانت «راميدا» هى الأولى فى إنتاجها، تبعتها شركة أو اثنين قامت بإنتاج دواء لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه لا توجد منافسة فى صناعة أدوية كورونا، حيث إن سوق الدواء المصرى تحتاج إلى أكثر من 10 شركات تنتج مثل هذه الأدوية، ولكن الموجودين على الساحة حاليا حوالى 3 شركات فقط.
وشهدت راميدا ــ حسب مرسى ــ نموا خلال النصف الأول من عام 2021 بلغ 40%، فى الارباح ونسبة نمو المبيعات 22 %، وهذا النمو يعتبر جيد للغاية، مؤكدا أن سوق الدواء شهدت نموا هذا العام أيضا بنسبة 7 %، بينما كان سجلت نسبة النمو العام الماضى 4 % فقط.
عند الأدوية الجديدة المزمع أن تطرحها الشركة قال مرسى
الشركة ملتزمة بطرح من 8 إلى 10 أدوية فى السوق سنويا، وتم بالفعل طرح 4 أدوية جديدة فى النصف الأول من العام الجارى 2021، وتستعد الشركة حاليا لطرح 4 أدوية أخرى جديدة التى يحتاجها المواطنون حاليا فى ظل أزمة فيروس كورونا، أهمها الفيتامينات، مثل فيتامين (C )، وزنك، ومالتى فيتامين للحوامل، وفيتامين (D )، إلى جانب مكمل غذائى لالتهابات المفاصل، ودواء آخر للمثانة.
وحول تاثير أدوية فيروس كورونا المستجد على سوق الدواء المصرى يرى مرسى ان العام الماضى شهدت مصر فترة من الاغلاق، وهذا الإغلاق أثر بشكل كبير على جميع القطاعات، ومن بينها سوق الدواء، حيث أغلقت العديد من الصيدليات خلال فترة الاغلاق، وكذلك فإن تحويل أغلب المستشفيات إلى مستشفيات عزل لكورونا، بدلا من وجود الكشوفات الصباحية للمواطنين، الذين يحتاجون لصرف الأدوية من الصيدليات، كان له تأثير أيضا على قطاع الدواء، لأنه عند الذهاب للطبيب سيقوم بكتابة 4 أو 5 أدوية للمريض بحسب الحاجة، بينما لو ذهب المواطن للصيدلية يشكون من أى مرض سيعطى له دواء واحد فقط، وهو ما حدث خلال 2020 حيث كان يخشى المواطنين من الذى لعيادات الأطباء خوفا من العدوى، واستبدال الطبيب باستشارة الصيدلى عن عرض معين يعانى منه.
ويرى مرسى ان سوق الدواء المصرى له وضعه الخاص، فهو أعلى سوق فى نسبة النمو على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأسعار الدواء فى مصر هى الأفضل، لافتا إلى أن سوق الدواء العالمى هبط بشكل كبير خلال أزمة كورونا فى 2020، وهو ما لم يحدث فى مصر. مضيفا ان التوقعات تشير إلى أن حجم النمو سيكون من 7 % إلى 9 % خلال العام الحالى، وبالفعل حقق النمو 7 % خلال النصف الأول من العام، ونتوقع زيادة النمو والوصول إلى 9 % بنهاية العام الجارى.
وتعمل راميدا على الحفاظ على نفس المستوى الذى حققته الشركة من نمو وزيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن انتاج الشركة يتماشى مع احتياجات سوق الدواء المصرى، حيث تم شراء دواء جداد مضاد للتجلطات الشهر الماضى، نظرا لأهمية أدوية التجلطات فى ظل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
تعتمد راميدا على 4 أدوية تعتمد عليها الشركة بنسبة كبيرة جدا فى المبيعات وهي دواء للمفاصل الذى حقق كان من أكثر 10 أدوية مبيعا هذا العام، ودواء آخر فيتامينات لمرضى السكر والأعصاب، ومضاد حيوى، ودواء التجلطات الذى تم شرايؤه مؤخرا.
تصدر الشركة لأسواق مختلفة ويمثل التصدير حجم جيد من المبيعات حاليا، وفى الخطة المقبلة سنعمل على زيادة حجم الصادرات. ما نحتاج اليه الفترة المقبلة هو تسهيل ملف التصدير، بحيث يتم السماح للشركة بوضع السعر الذى تريده عند التصدير للخارج، وعدم التقيد بالسعر فى مصر، قائلا: «نعتبر أن الشركة تدعم المريض المصرى بهذا السعر»، وعدم تعميمه على جميع الدول التى يتم التصدير اليها، متسائلا: «لماذا نصدر الدواء إلى السعودية على سبيل المثال بنفس سعره فى مصر»، مؤكدا أن جميع الدول المتقدمة مثل أمريكا يكون لهم حرية وضع السعر الذى تحدده الشركة عند التصدير، ويكون مختلف تماما عن سعر الدواء داخل أمريكا.