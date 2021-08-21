البنتاجون: استئناف عمليات الطيران الأمريكية من مطار كابول

استأنف الجيش الأمريكي الرحلات الجوية من مطار العاصمة الأفغانية كابول بعد تأخرها ما بين 6 و7 ساعات بسبب وصول مرفق استقبال اللاجئين في قطر إلى أقصى طاقته، حسبما قال هانك تايلور، نائب مدير هيئة الأركان الأمريكية للعمليات الإقليمية، اليوم الجمعة.

وأضاف تايلور، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لقد أوقفنا الرحلات الجوية في وقت سابق اليوم عندما غادرنا كابول بينما قمنا بتعديل الموارد والموظفين لضمان مشكلة طاقة مؤقتة في أحد مواقع التوقف لدينا، على الرغم من استئناف عمليات الطيران، نحن ممتنون لحلفائنا بما في ذلك ألمانيا، حيث ستهبط الرحلات الجوية اليوم".

ومن المتوقع أن يؤدي السماح برحلات جوية إلى ألمانيا ومواقع أخرى مثل البحرين إلى زيادة عدد الأشخاص الذين سيتمكن الجيش الأمريكي من إجلاؤهم من أفغانستان.