 الرئيس التونسي يعزل والي بن عروس وينهي مهام الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يعزل والي بن عروس وينهي مهام الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد

أ ش أ
نشر في: السبت 21 أغسطس 2021 - 12:24 ص | آخر تحديث: السبت 21 أغسطس 2021 - 12:24 ص

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا، اليوم الجمعة، يقضي بإنهاء تكليف، علي سعيّد والي ولاية بن عروس.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فقد أصدر سعيد، أمرا رئاسيا آخر يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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