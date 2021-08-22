قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إن المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج يستهدف لم شمل المصريين على أرض الدولة، مشيرة إلى أن الكيانات المصرية في الخارج قوى ناعمة للدولة صوتها يصل إلى محيط والمجتمع الذي تعيش فيه.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن الدولة تخوض معركة وعي في الخارج، مؤكدة أنها لا تهتم بالمواطن البسيط فقط وإنما بالكيانات الأخرى وممثلي الجاليات المصرية في الخارج.

وأشارت إلى أن الوزارة تحرص على عقد جولات للمصريين بالخارج داخل مواقع مشروعات الصرف الصحي وتوصيل الغاز وتبطين الترع وغيرها؛ بسبب تأثيرها مقارنة بمجرد الكلام عنها، مشددة على أهمية المصريين بالخارج في مساندة والدفاع عن الدولة ضد كل الأخبار الكاذبة والسلبية.

وعن الخطط المستقبلية للوزارة، لفتت وزيرة الدولة للهجرة، إلى أنها أجرت في السابعة من مساء اليوم جلسة حوارية مع المصري ليلى بنس، الحاصلة على المركز الأول بمجلة فوربس لإدارة الثروات الأمريكية، وذلك في ظل الترتيب لأول فعالية لمساندة مشروع «حياة كريمة» من المصريين بالولايات المتحدة وكندا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن الوزارة تجري كل أسبوع جلسة حوارية تجهيزًا للفعالية التي تنطلق يوم 25 سبتمبر، قائلة إن الوزارة من المقرر أن تعلن عن اسم قرية في الفيوم سيتولى دكتور مصري في الكويت تحويلها إلى قرية نموذجية، بعد توقيع البروتوكول مع وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد.

وذكرت أن هناك مصريًا في الإمارات العربية المتحدة طلب تحويل قرية في سوهاج إلى قرية نموذجية، متابعة: «العديد يعمل لصالح الدولة ضمن حياة كريمة ونجتهد مع المصريين بالخارج وكل الشرائح من العمالة البسيطة وغيرهم لتحقيق الأمر».

وعقدت وزارة الدولة للهجرة المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، بحضور نحو 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم، من أجل لقاء ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج والاستماع لمقترحاتهم وسبل تنفيذها، تزامنا مع الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وإعلان الرئيس انطلاق الجمهورية الجديدة.