ارتفاع عدد مشتركى التليفون الثابت إلى 10 ملايين.. ومكاتب البريد زادت بنسبة 2%

كشف تقرير حديث لوزارة الاتصالات حول مؤشرات قطاع الاتصالات إن عدد مستخدمى الانترنت من خلال المحمول بلغ حاليا 54.4 مليون مستخدم بينما بلغ العام الماضى عدد مستخدمى الانترنت عبر المحمول 41.06 بزيادة سنوية تقدر ب 22.61% بينما بلغ مستخدمو «يو اسى بى» 4.24 مليون مستخدم بيما كان فى العام السابق 2.27 مليون مستخدم.

وأظهر التقرير ان عدد مشتركى الهاتف المحمول بلغ حاليا 100.1 مليون خط بينما بلغ العام الماضى فى نفس الفترة 96.5 مليون مشترك بنسبة انتشار تقترب من 99%.

وأشار التقرير إلى أن عدد مشتركى الانترنت فائق السرعة بلغ 9.33 مشترك بينما كان فى العام الماضى 7.77 مليون مشترك وتستحوذ القاهرة الكبرى على نسبة بلغت 38% ثم الوجه القبلى بنسبة 15% تم مطروح بنسبة 10 % فى حين جاءت مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنسبة 5%.

واوضح التقرير أن عدد مشتركى الهاتف الثابت بلغ 10.86 مليون مشترك بينما كان العام الماضى بلغ 9.53 مليون مشترك بنسبة معدل نمو بلغ 12.9 % وجاء مشتركو التليفون الثابت ووفقا لنوع الاشتراك جاء عدد المشتركين الحكومى 3% بينما المشتركون التجارى بلغ 10% فى حين جاء عدد المشتركين بالمنازل 87%.

وكشف التقرير أن عدد مكاتب البريد ارتفع إلى 4057 مكتبا على مستوى الجمهورية بينما كان فى العام الماضى عدد المكابت بلغ 3986 مكتبا بمعدل نمو سنوى يقترب من 2% ويخدم مكتب البريد ما يقرب من 25 ألف نسمة وانخفض عدد مستقيد من المعاش من خلال البريد إلى 3.43 مليون مستقيد بدلا من 5.25 مليون مستفيد وبلغ عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية ما يقرب من 1446 ألف حوالة.