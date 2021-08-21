مدرب سيراميكا: ركلة جزاء الزمالك؟ الكرة خرجت من الملعب قبل حدوث تلامس

أكد هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، إنه راض عن أداء فريقه أمام الزمالك رغم الهزيمة.

وخسر سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف أمام الزمالك في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة ضمن منافسات الأسبوع 32 من مسابقة الدوري.

وقال هيثم شعبان في تصريحات تليفزيونية عبر أون سبورتس بعد المباراة:"نحن راضون عن الأداء، نلعب مع ناد كبير مثل الزمالك كان لديهم رغبة انتصار أكبر منا". و

أضاف:"دوافع سيراميكا كليوباترا كانت أعلى لنيل الثلاث نقاط، والتوفيق كان حليفهم لذلك".

وأكمل:"الزمالك يمتلك لاعبين ذو جودة عالية، انا لن أتحدث عن ضربة الجزاء، وأنا أرى إن الكرة كانت خرجت من الملعب قبل أن يحصل تلامس (بين حارس سيراميكا ولاعب الزمالك)، وفي النهاية هذا قرار الحنفي وأنا احترم قراره".

وأتم:" أنا غير سعيد بسبب الهزيمة بكل تأكيد، ولكن راض عن الأداء وطموحاتي مع سيراميكا أن نقدم أداءا مميزا، ونقوم بتجميع اكبر عدد من النقاط، ونصل لمركز مرضي يعبر عن العمل الذي نقدمه طوال فترة الموسم".