 فيديو.. رئيس تونس: هناك محاولات يائسة لاغتيالي.. ولا أخشى إلا الله - بوابة الشروق
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فيديو.. رئيس تونس: هناك محاولات يائسة لاغتيالي.. ولا أخشى إلا الله

أحمد علاء
نشر في: السبت 21 أغسطس 2021 - 7:19 ص | آخر تحديث: السبت 21 أغسطس 2021 - 7:20 ص

كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد، عما أسماها "محاولات يائسة لاغتياله"، في أعقاب قراراته السياسية والأمنية الأخيرة، في إطار مواجهة المخاطر التي تُحاك ضد بلاده، وأهمها تعطيل عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وقال في كلمة متلفزة، خلال حضوره مراسم التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لصالح العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من جرّاء جائحة فيروس كورونا، مساء الجمعة: "أعرف ما يدبرونه، لكني لا أخاف إلا الله رب العالمين (كررها ثلاث مرات)".

وأضاف: "يفكرون في القتل والدماء، إن مت اليوم أو غدًا شهيدًا سأنتقل إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين".

وأشار سعيَّد، إلى أن بلاد تعيش حاليًّا أيامًا تاريخية، في ظل ظروف استثنائية تتعلق بالوضع المالي والاقتصادي، وتتصل أيضًا بالوضع الصحي، لكنه شدد على مواجهة التحدي بالتحدي، ولا وعدم القبول إلا بالانتصار.

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