المرشح الاشتراكي لخلافة ميركل يؤيد مساعدة النشطاء في أفغانستان سياسيا وإعلاميا

أعرب مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار، أولاف شولتس، عن تأييده لتقديم مساعدات طويلة الأمد لموظفي وسائل الإعلام والمنظمات الإغاثية، بالإضافة إلى الناشطين سياسيا، في أفغانستان.

وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" جرى بثها اليوم السبت، قال نائب المستشارة أنجيلا ميركل، إنه سيكون هناك حماية لهؤلاء "عندما يسجلون أسماءهم لاحقا لدى قنصلية ألمانية على سبيل المثال".

وأضاف وزير المالية الألماني أنه بالإضافة إلى ذلك ستكون هناك حاجة إلى توفير دعم " لهؤلاء الذين وجدوا أو سيجدون ملاذا لهم في الدول المجاورة".

وتابع شولتس: "الشعار هو تقديم المساعدة على الأرض، وهناك عشرات ملايين الأشخاص في العالم ينزحون إلى البلد المجاور في الغالب ويتعين علينا أن نعمل على أن نضمن أن تظهر لهم آفاق للاندماج في هذه الدول".