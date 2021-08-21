الشرطة الإيطالية تقبض على 3 رجال بتهمة الشروع في القتل

ألقت الشرطة في جنوب إيطاليا القبض على 3 رجال بتهم الشروع في القتل، بعد مرور أكثر من عام على فرارهم من مكان شهد إطلاق نار على صلة بالمخدرات.

وفي 27 يوليو 2020، دخل رجل، 32 عاما، بلدة تريجيانو القديمة، بالقرب من باري، راكبا دراجة نارية مسروقة، فيما تعتقد الشرطة أنها مهمة انتقامية، وفقا لما ذكره بيان صدر اليوم السبت.

وبحسب تقارير، أنه كان يبحث عن رجل، 48 عاما، وابنه، 23 عاما، كانا أيضا مسلحين عندما وجدهما. بدأوا في تبادل إطلاق النار وأصابت الأعيرة النارية عددا من المنازل والسيارات.

وأبلغ السكان على الفور الشرطة، التي قامت بتحديد مكان سائق الدراجة النارية وبدأت في مطاردته.

وأضاف البيان أنه الرجل تمكن من الاختباء، على الأرجح بمساعدة شركائه، تاركا الدراجة النارية وراءه وواصل السير على الأقدام.

ويواجه الرجال الثلاثة، وجميعهم لهم سجل جنائي، الآن تهم الشروع في القتل واستخدام أسلحة نارية وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.