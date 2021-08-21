صحيفة إماراتية: ألاعيب الإخوان قد تطيح كل الجهود المبذولة للوصول بليبيا إلى بر الأمان

أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية أنه على الرغم من أن الحل السياسي الذي ينشده الليبيون ما زال متاحا، والجهود المتواصلة لبلوغ الانتخابات في موعدها لم تتوقف، فإن ألاعيب "الإخوان" قد تُطيح كل الجهود المبذولة للوصول بليبيا إلى بر الأمان، وإخراجها من بؤرة الصراعات الإقليمية والدولية، ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي.

وأشارت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم السبت، بعنوان: "انتخابات ليبيا.. تحديات ومخاطر"، إلى أن الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وضعت عند تشكيلها في مارس الماضي، خارطة طريق لتسوية سياسية تُنهي حربا أهلية دامت عشر سنوات، وتضع حداً للتدخلات الأجنبية، وتعيد توحيد البلاد، وتضع أسساً لقيام سلطة شرعية تحفظ سيادة واستقلال ليبيا، موضحة أن خارطة الطريق هذه حظيت بدعم إقليمي ودولي من خلال مؤتمري برلين، ومن خلال مجلس الأمن بقراره رقم 2570 الأخير.

ولفتت الصحيفة، إلى ان ما جرى ميدانيا، جراء عدم التزام بعض القوى الخارجية بتعهداتها بالإضافة إلى مواقف جماعة "الإخوان" والميليشيات التي تعمل لحسابها، أدى إلى شلل في قدرة الحكومة الليبية على تنفيذ خارطة الطريق وتحقيق أهدافها، وتحديدا ما يتعلق بالخطوات التنفيذية المؤدية إلى إجراء الانتخابات في موعدها.. موضحة أن جماعة "الإخوان" تعمل جاهدة على عرقلة هذا المسار، لأنها باتت تدرك أن الانتخابات المقبلة لن تكون لصالحها، ولأنها باتت على يقين أن الشعب الليبي ضاق ذرعاً بممارساتها.