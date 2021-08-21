خفر السواحل الإيطالي ينقذ 23 شخصا بينهم شخص متوفي كانوا قادمين من أفريقيا

أنقذ خفر السواحل الإيطالي 22 شخصا بعدما حدوث مشكلة لقارب يحمل أشخاصا يسعون للوصول إلى أوروبا قادمين من أفريقيا وأبلغ عن وجود شخص متوفي اليوم السبت.

تحرك طاقم من خفر السواحل الإيطالي بعدما تلقى مكالمة هاتفية بعد منتصف الليل من تونسي قال إنه على متن قارب قبالة السواحل الإيطالية. وقالت أطقم الإنقاذ إن المكالمة جاءت من نقطة قبالة جزيرة ليفانزو وجرى إرسال مروحيتي إنقاذ واثنين من قوارب الدوريات.

وجدت الأطقم ستة أشخاص في المياه ولكن كان بينهم شخص ميت بالفعل. وأنقذت الخمسة الآخرين.

وسعت الفرق بحثها بعد سطوع أشعة الشمس ووجدوا 17 شخصا آخرين. ويقول خفر السواحل إنه يعتقد أنه جرى العثور على كل الأشخاص الذين كانوا على متن القارب.

يشار إلى أن عمليات العبور في البحر المتوسط القادمة من شمال أفريقيا شائعة، حيث يأمل الكثير من المهاجرين الوصول إلى أوروبا سعيا وراء حياة أفضل. ولكن الكثير من تلك المحاولات تكون على متن قوارب غير آمنة ما يسفر عن حالات طارئة .

وبحسب وزارة الخارجية الإيطالية، وصل أكثر من 35 ألف شخص بالقوارب حتى الآن العام الجاري، أي أكثر من ضعف عدد الذين أقدموا على تلك الرحلة في 2020. وبحسب تسجيلات الأمم المتحدة، توفى 1024 مهاجرا حتى الآن في البحر العام الجاري.