قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها استفسرت من الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي عن جواز التمثيل بالحجاب.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "ليالي ten" الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، على شاشة "ten"، مساء الجمعة: "(الشعراوي) قالي وماله يا بنتي لما تطلعي تمثلي بالطرحة والحجاب كده.. يا سلام عليكي وإنتي لفة المنديل".

وأوضحت أن 99% من أفلام الفنانة أمينة رزق كانت ترتدي خلالها "الطرحة"، وكذا الحال للفنانة فردوس محمد، وبعض أعمال الفنانة زوزو نبيل، مؤكدة أن الفن للجميع ولا يقتصر على أحد.

وأشارت إلى أن كل شخص يملك حق التصرف واتخاذ القرار، مؤكدة أنها خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية "قسم إخراج وتمثيل"، معقّبة: "أنا مش جاية من الشارع.. أنا معايا الاتنين".

وأكّدت أنها بعد التحاقها بالمعهد، كانت تتمنى أن تكون مذيعة، لكن ذلك لم يحدث، وأشارت إلى أنها غير نادمة وأنها راضية تمامًا عن التمثيل الذي يمكّنها من إفادة المجتمع، حسبما قالت.