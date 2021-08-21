تمتعت المرأة فى الحضارة المصرية القديمة بمكانة عالية، وحظيت بحقوق كثيرة لم تحظ بها مثيلاتها في العالم القديم، وذلك من خلال شراكتها مع الرجل فى الحياة لتحقيق الإنجازات في جميع الأسرات، وقد ساعدتها الحقوق التي حصلت عليها، بالإضافة إلى شخصيتها القوية وعقلها المستنير، على الوصول إلى العرش وتحقيق إنجازات ما زالت مدونة على جدران المعابد، علاوة على أنها حكمت البلاد بانفراد؛ ما يدل على مدى تحرر مصر وانفتاحها والسماح للملكات بأن يعتلين العرش مثل الرجال، وكان إسهامها فى ذلك لا يقل عن الرجل.

قال الدكتور زاهى حواس، فى تصريحات صحفية، إن المرأة المصرية فى العصر الفرعونى تمتعت بالكثير من الحقوق وكانت جديرة بالتقدير، حيث روعيت المساواة بين الرجل والمرأة، فنالت سيدة العالم القديم المصرية ما لم تنله امرأة فى العالم القديم.

وفى ضوء ذلك، تستعرض "الشروق"، أبرز المعلومات عن ملكات مصر اللاتي تمتعن بالقوة.

• أحمس مريت آمون

1. لم تكن ملكة حاكمة، إلا أنه كان لها دور بارز في عصرها، وماتت شابة لم تتجاوز الـ30 من عمرها، وهى ابنة الملك "أحمس الأول" والملكة "أحمس نفرتاري"، والزوجة الملكية العظمى لشقيقها الملك أمنحتب الأول، في الأسرة الـ18 بالدولة الحديثة (1550 - 1292 قبل الميلاد).

2. لقبت بعدة ألقاب منها «سيدة الأرضين، الزوجة الملكية العظيمة، المتحدة مع التاج الأبيض، ابنة الملك، أخت الملك»، وتم اكتشاف تمثال من الحجر الجيرى لهذه الملكة من قبل المستكشف الإيطالى جيوفاني بلزوني، بينما كان يعمل فى الكرنك في عام 1817م.

3. عُثر على المومياء الخاصة بها في مقبرة رقم TT358 بالدير البحري عام 1930.

4. أعيد دفن مومياء الملكة «ميريت أمون» بواسطة الكهنة الذين وجدوا قبرها وقد خربه اللصوص، ويبدو أنها توفيت عندما كانت شابة، مع وجود أدلة على إصابتها بالتهاب المفاصل.

• حتشبسوت

1. أعظم الملكات اللاتي حكمن مصر على مر العصور، وأقواهن نفوذا، حيث حظت بشعبية كبيرة ولمع أسمها في التاريخ المصري القديم.

2. الابنة الكبرى للملك تحتمس الأول، ويعتبر الملك أحمس هو الجد الأكبر لحتشبسوت.

3. تعد الملكة الخامسة في الأسرة الـ18، حكمت بعد وفاة زوجها الملك تحتمس الثاني كوصية على الملك الصغير تحتمس الثالث في البداية ثم كملكة وابنة الإله آمون.

4. حكمت حتشبسوت قرابة الـ21 عامًا، من حوالي 1479 - 1458 ق.م.

5. تزوجت من أخيها غير الشقيق تحتمس الثاني، وأنجبت منه ابن وبنتين، الابنتان هما "نفرو رع"، و"مريت رع حتشبسوت"، ومات الولد في طفولته ولم يبق له ذكر.

6. اتسمت فترة حكم حتشبسوت بالسلام والرفاهية وازدهار الحركة التجارية مع دول الجوار، فلم تكن تميل إلى سياسة الغزو الخارجي.

7. توفيت في عمر يتراوح ما بين الـ45 لـ60 عاما.

• الملكة تى

1. ملكة مصرية قديمة أو زوجة ملك عاشت خلال حكم عهد الأسرة الـ18، وهي ابنة يويا وتويا.

2. تعد الزوجة الملكية العظيمة للملك أمنحتب الثالث.

3. أنجبت الملكة تي الملك أمنحتب الرابع، وهو المعروف باسم «إخناتون».

4. عُثر على المومياء الخاصة بها في العام الميلادي 1898، وذلك في مقبرة أمنحتب الثاني «KV 35»، بوادي الملوك بالأقصر.

5. اختلف مسمى الملكة تي، ما بين «تيي أو تي أو تيا».

6. كان والد الملكة تي غنيا للأراضي من أصل غير ملكي، ويقيم في صعيد مصر بمدينة أخميم.

7. والدة الملكة تي كانت تشغل العديد من المناصب الدينية وكانت تحمل العديد من الألقاب، أبرزها مغنية الإلهة حتحور.

• أحمس نفرتارى

1. ابنة الملك "سقنن رع تاعا" الذى قاد الحرب ضد الهكسوس، وتزوجت من أخيها الملك أحمس، أول ملوك الأسرة 18 والدولة الحديثة، وأنجبا العديد من الأطفال، من بينهم الملك أمنحتب الأول، الذى خلف أبيه على عرش مصر.

2. أحمس نفرتارى ملكة قوية ومؤثرة خلال حياتها، وتم تقديسها مع ابنها أمنحتب الأول فى قرية دير المدينة "قرية عمال مقابر الملوك فى وادى الملوك" غرب الأقصر بعد وفاتها.

3. أول امرأة في التاريخ تقود فرقة عسكرية كاملة بالجيش، وأول ملكة تحصل على مركز الزوجة الآلهة لآمون، الأمر الذى جعلها من أعظم ملكات مصر الفرعونية.

4. تم العثور على مومياءها فى تابوت ضخم من الخشب والكارتوناج بخبيئة الدير البحرى غرب الأقصر، حيث تظهر ذراعاها واضحتين، وهى متقاطعة على الصدر، وتحمل علامة العنخ الهيروغليفية التى تعنى الحياة.