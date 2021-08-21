سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الشرقية من ضبط عصابة سرقة المساكن بالشرقية.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تكوين (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو كبير) تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن.

وبتقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 11 واقعة بدائرة قسمي شرطة (أول وثان الزقازيق).

وبإرشادهم ضبط بمسكن أحدهم (بندقية خرطوش، طلقات نارية لذات العيار، ومبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، مشغولات ذهبية)، بالإضافة إلى بعض المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.