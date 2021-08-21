فنانة تونسية تلحق بسمبوزيوم «أرتا مرسانا» قبل ساعات من ختام فعالياته

لم تقف إجراءات السفر حائلا ضد مشاركة الفنانة التشكيلية التونسية إشراف بن الزبير في "سمبوزيوم أرتا مرسانا"، المقام حاليا بمنطقة العلمين تحت رعاية وزارة الثقافة، ويختتم فعالياته بعد غد الإثنين.

وحصلت إشراف على تأشيرة دخول الأراضي المصرية في التاسعة من صباح أمس الجمعة، وفي الثانية عشر ظهرا كانت ضمن ركاب الطائرة المتجهة إلى القاهرة لتتوجه بعدها مباشرة إلى العلمين للحاق بالسمبوزيوم في نفس اليوم.

وأعربت إشراف التي تزور مصر لأول مرة عن سعادتها الغامرة بتواجدها ومشاركتها مع فناني العالم في سمبوزيوم أرتا مرسانا، الذي يعد أول حدث فني تشكيلي ضخم يقام في ظل جائحة كورونا.

وقالت: "فور وصولي إلى مصر راح التعب والإرهاق فكنت أتشوق لزيارتها وعندما حانت أمامي فرصة المشاركة في أرتا مرسانا لم أتردد في قبول الدعوة، والمشاركة في النسخة الافتتاحية، وكلما كانت إجراءات السفر صعبة كان إصراري على إنهائها يزداد وكان لدي يقين وإيمان بأن الخالق سيساعدني على ذلك، وهو ماحدث خاصة وأن حضوري ومشاركتي في أرتا مرسانا من الأشياء التي سأفختر بها وأحرص على أن يتضمنها تاريخي كفنانة تشكيلية".

وأضافت:" سبق وأن شاركت في أكثر من معرض فن تشكيلي في بلدي تونس وفي دولة فرنسا، وكان من المفترض مشاركتي في معرض بالولايات المتحدة الأمريكية لكن وبسبب جائحة كورونا تم تأجيله وشاءت إرادة الله أن يقام سمبوزيوم أرتا مرسانا ليكون تعويضا لنا كفنانين تشكيليين عن توقف الأنشطة والمعراض الدولية".

جدير بالذكر أن إشراف درست الفنون بمدرسة الفنون الجميلة بتونس وبمدرسة الفنون والتزويق وعملت بباريس كمصممة جرافيك وتتفرغ حاليا للرسم ولقمة المعارض.

ويعد أرتا مرسانا هو أول سمبوزيوم للفن التشكيلي يقام بمنطقة العلمين تحت شعار الإنسانية تستحق، وترعاه وزارة الثقافة، وتنظمه مؤسسة عمر سعادة يرأسه ياسر رجب، ومديره التنفيذي الدكتور أسامة أبو نار، ومنسقه العام الفنان السوري الكبير فراس نعنع.