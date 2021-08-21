السودان: تراجع إيراد النيل الأزرق عند الحدود مع إثيوبيا واستقرار الأبيض

ذكرت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية السودانية، أن منسوب نهر النيل عند العاصمة الخرطوم، اليوم السبت، سجل 17.04 متر، أقل من أعلى منسوب مسجل تاريخيا 17.66 بنحو 62 سم.

وكشفت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ 611 مليون متر مكعب، اليوم السبت، تراجعا من 629 مليون متر مكعب، أمس الجمعة، فيما سجل إيراد نهر عطبرة 563 مليون متر، ارتفاعا من 404 ملايين، يوم الجمعة، بينما شهد إيراد النيل الأبيض استقرارا عند 135 مليون متر مكعب.

وذكر تقرير لجنة الفيضان أن معدل التصرفات خلف السدود السودانية بلغ 567 مليون متر مكعب في الروصيرص، و579 مليون متر مكعب في سنار، و107 ملايين متر مكعب في جبل الأولياء، و425 مليون متر مكعب في أعالي عطبرة وستيت، و349 ملايين متر مكعب في خشم القربة، و784 ملايين متر مكعب في مروي.

وتوقعت اللجنة أن يشهد قطاع الروصيرص - سنار ارتفاعا بمعدل 5 سم، وقطاع سنار- الخرطوم ارتفاعا بمعدل 3 سم، فيما يشهد قطاع الخرطوم - شندي اسقرارا، وقطاع شندي- عطبرة ارتفاعا بمعدل 3 سم، وقطاعا عطبرة- مروي، ومروي - دنقلا استقرارا.

وجددت اللجنة التنبيه على المواطنين في القطاعات كل لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.