 بلينكن: ملتزمون بالعمل على منع وقوع هجمات إرهابية في المستقبل - بوابة الشروق
الأحد 22 أغسطس 2021 12:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

بلينكن: ملتزمون بالعمل على منع وقوع هجمات إرهابية في المستقبل

أ ش أ
نشر في: السبت 21 أغسطس 2021 - 9:42 م | آخر تحديث: السبت 21 أغسطس 2021 - 9:42 م

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده بالعمل على منع وقوع هجمات إرهابية ، في المستقبل ومحاسبة الإرهابيين عن جرائمهم.

وأضاف بلينكن ، في سياق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا الإرهاب الذي يوافق اليوم الحادي والعشرين من أغسطس ، أنه مع اقتراب الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر ،نكرم جميع من فقدوا أرواحهم في ذلك اليوم الرهيب كما نكرم جميع ضحايا الإرهاب العالمي في الداخل والخارج.

وذكر أنه على مدى العشرين عاما الماضي خطت الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون خطوات كبيرة في اكتشاف العمليات الإرهابية وإحباطها.

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك