عميد تجارة بنها: مكتب التنسيق مستعد لاستقبال الطلاب الجدد

قال الدكتور محمد سعيد عميد كلية التجارة جامعة بنها، إن الكلية ضمن الكليات التي بدأت العمل في التنسيق لطلاب الثانوية العامة لهذا العام، وأن مكتب التنسيق على أتم الاستعداد لاستقبال طلاب الثانوية العامة.

وأضاف سعيد، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه يوجد معمل الحاسب الآلي مجهز بالأجهزة التكنولوجية والموظفين القائمين على العمل بالتنسيق، واستقبال الطلاب لتقديم الرغبات وتقديم التسهيلات لهم.

وأكد عميد الكلية، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب وأولياء الأمور، والتشديد على أهمية التباعد بين الطلاب أثناء التقديم لعدم وجود تزاحم وتكدس بيين المتقدمين.

وأوضح أن عدد الطلاب الذين تقدموا لمكتب التنسيق خلال اليوم الأول من 600 : 500 طالب، ويعتبر هذا إقبال ضعيف مقارنة بباقي الأيام الأربع المتبقية، مشيرا إلى أن مدة التقديم بالمرحلة الأولى هي خمس أيام من السبت إلى الأربعاء.

وأشار إلى أن بداية العمل بمكتب التنسيق يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا ، وفيها يحضر الطالب باستمارة النجاح بالثانوية العامة، ويبدأ الطالب بالتعامل على أجهزة الحاسب الآلي وإبداء رغباته وبعد الانتهاء يحصل الطالب على ما يفيد بأنة تقدم إلى مكتب التنسيق.

الجدير بالذكر أن جامعة بنها أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق الإلكتروني، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق من يوم السبت 21 أغسطس والتي تستمر حتى يوم الأربعاء 25 أغسطس.