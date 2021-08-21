بطل الصاعقة المصرية أحمد فوزي في جولة إرشادية داخل صالات العرض المتحفي بشرم الشيخ

استقبل متحف آثار شرم الشيخ، اليوم السبت، بطل فرقة الصاعقة المصرية أحمد فوزي، يرافقه أحمد الشيخ رئيس شعبة السياحة والفنادق بمحافظة جنوب سيناء، وذلك على هامش زيارته لمدينة شرم الشيخ، وكان في استقبالهم المهندسة ميريام أدوارد، المشرف العام على المتحف، ومحمد حسنين، مدير المتحف.

وأجرى البطل المصري جولة إرشادية داخل صالات العرض المتحفي، تعرف خلالها على آثار مصر القديمة، وما يحويه المتحف من المقتنيات الأثرية الفريدة التي يجي عرضها من خلال سيناريو عرض متحفي متميز.

وقدم البطل المصري الشكر لإدارة المتحف على حفاوة الاستقبال، والجولة المتميزة التي تعرف من خلالها على آثار مصر عبر العصور المختلفة.

يذكر أن البطل أحمد فوزي، اشترك في عشرات المداهمات شديدة الخطورة لتدمير الكثير من الأنفاق التي كان بها عناصر إرهابية وأسلحة ثقيلة وذخيرة في شمال سيناء، وخدم مع الشهيد البطل المنسي، والشهيد البطل خالد مغربي "دبابة"، وجرت إصابته في 23/11/2015، ببتر في القدمين خلال تأدية واجبه في تأمين قطاع رفح بشمال سيناء كتيبة 83 صاعقة، وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الجيش المصري تقديرا لبطولاته.

وكانت قد استقبلت شعبة السياحة والفنادق في جنوب سيناء برئاسة أحمد الشيخ، بطل الصاعقة المصرية أحمد فوزي، خلال رحلته هو وعروسه بمدينة شرم الشيخ لقضاء إجازة شهر العسل بإحدى الفنادق، وأهدت له جميع البرامج السياحية تكريمًا له.

ونظمت شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء حفلًا ساهرًا كبيرًا للبطل وللجيش المصري العظيم على شرف البطل أحمد فوزي بإحدى المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ وذلك احتفالا بزواجه السعيد فى حضور أهالى مدينة شرم الشيخ الذين يشاركون البطل احتفاله بزواجه السعيد، وقدمت له شعبة السياحة والفنادق درع التميز تكريما له ولزواجه السعيد.

ووجهت شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء كل الشكر والتقدير والعرفان إلى الجيش المصرى العظيم على رأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المصرية المسلحة وقادة الجيش المصرى وضباط وجنود.