 صحيفة إماراتية: الأمل في تحقيق السلام باليمن يتضاءل.. ويجب وضع حد لبطش الحوثيين - بوابة الشروق
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صحيفة إماراتية: الأمل في تحقيق السلام باليمن يتضاءل.. ويجب وضع حد لبطش الحوثيين

المتمردين الحوثيين
المتمردين الحوثيين
أبو ظبي - أ ش أ
نشر في: السبت 21 أغسطس 2021 - 10:54 ص | آخر تحديث: السبت 21 أغسطس 2021 - 10:54 ص

أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية، أن الأمل بتحقيق السلام في اليمن آخذ في التضاؤل، لافتة إلى أن ميلیشیا الحوثي تتسبب كل يوم في تدمير فرصه، إذ أن كل مراحل الحوار معهم أفضت إلى مزيد من الدماء.

وأشارت (البيان) -في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "العبث الحوثي بجهود السلام"- إلى أن استمرار التصعيد الحوثي على اليمن ومحاولة استهداف الأراضي السعودية جاء ليؤكد أن هذه الجماعة لا تفهم بالسلام ولا السياسة فهي أداة حرب ودمار، ولیست شریكا مؤھلا للسلام.

وأوضحت أن انتهاكات الحوثيين في اليمن ومحاولة استهداف المنشآت في السعودية يكشف أن هذه الميلیشیا باتت تهديدا لا يقتصر على أمن اليمن واستقراره وسيادته فحسب، بل صارت تهديدا شاملا لأمن المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

ولفتت إلى أنه على المجتمع الدولي إدراك حقيقة هذه الجماعة التي لا يمكن أن تتعايش مع الآخر، مشددة على ضرورة البدء في وضع حد لبطش ميليشيا الحوثي بممارسة ضغوط حقيقية لضمان انصياعها للقرارات الدولية.


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