طمأن الدكتور عادل عبد الغفار الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم بأن هناك أماكن بالجامعات كافية لتغطية طلبة الثانوية العامة الناجحين، وقال: "الوزير خالد عبد الغفار شارك في المؤتمر الصحفي علشان الناس تهدى شوية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الجمعة، أن الوزارة تتعامل مع الواقع المتاح بمجاميع الطلاب المتاحة، موضحًا أن منحنى المجاميع تزامن معه انخفاض أيضًا في معدلات التنسيق.

وأشار إلى أن هذه المعدلات مرتبطة باحتياجات القطاعات المختلفة، مؤكدًا أنه لا مجال للقلق، وأنه لا توجد أي مقارنة مع العام الماضي، وبالتالي فالجميع مطالب بالهدوء التام.

وأكّد عبد الغفار، أن انخفاض الحد الأدنى للجامعات الحكومية سيؤثر بالضرورة على انخفاض الحد الأدنى للجامعات الخاصة والأهلية، مشيرًا إلى أن العامل الذي يتحكم في الأمر هو مؤشرات جميع الطلاب.

وتابع: "لدينا أماكن متاحة في الجامعات الحكومية، وفي الجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا لآلية التنسيق الخاصة بكل نوع من هذه الجامعات".

ونصح متحدث الوزارة، طلبة الثانوية العامة بالتشاور مع أسرهم في كتابة الرغبات، وألا يكون الاختيار مرتبطًا بالمجموع بقدر ما يتوقف الأمر على التخصص الذي يرغب في استكمال حياته فيه.

وصرّح عبد الغفار بأن تنسيق الجامعات الخاصة سيكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لهذه الجامعات، وهو نظام يُتبع للمرة الأولى؛ ضمانًا لتحقيق تكافؤ الفرص والعدل بين الطلاب.