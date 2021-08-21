قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة منذ إنشائها بالقانون رقم 3 لعام 2018 وتفعيلها عام 2019، أطلقت قمرين صناعيين من نوعية «كيوب سات»، موضحًا أنها أقمار يبلغ طول ضلعها 10 سم.

وأضاف القوصي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن القمرين تم إطلاقهم بخبرة مصرية 100% دون الاستعانة بأي خبرات أجنبية، قائلًا إن الكفاءات التي أطلقت القمرين تمتلك خبرة تتراوح ما بين 18 إلى 20 عامًا.

ولفت إلى أن مصر لم تمتلك وسائل الاختبار البيئية والوظائفية لإطلاق الأقمار الصناعية، مؤكدًا أن الأقمار الأربعة التي ستطلقها الوكالة عام 2022 ستكون بإمكانيات مصرية 100% وسيتم اختبارها في الوكالة قبل الإطلاق، دون الاستعانة بخبرات أجنبية على الإطلاق.

وأوضح رئيس وكالة الفضاء، أن الأقمار ستستخدم في أغراض الاستشعار عن بعد ومن الممكن أن تصل إلى ارتفاع 700 كم عن سطح الأرض، قائلًا إنها تلتقط صورًا فضائية للحصول على معلومات تستخدم في تطبيقات عدة كمتابعة التعدي على الأراضي الزراعية والبيئة والتخطيط العمراني والبحث عن المياه الجوفية السطحية.

وذكر أن الأقمار تستهدف تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها عام 2030، مضيفًا أنها تغطي مساحات شاسعة من الأراضي وتمنح معلومات عن أماكن شاسعة في نفس الوقت.

وكشف الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن إطلاق مصر العام المقبل ٤ أقمار صناعية من نوعية «كيوب سات» لأغراض الاستشعار من البعد والبحث العلمي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تسعى إلى توطين وتطوير الاستخدام السلمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وبناء أنظمة فضائية بتكنولوجيا مصرية خالصة تساهم في إعداد أجيال وكوادر علمية تنهض بالبلاد وتدعم الصناعة المصرية وتصل بها إلى المنافسة العالمية.