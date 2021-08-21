روت الدكتورة ميرفت أبو عوف شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف، تفاصيل ذكريات العائلة قبل وفاة شقيقها، موضحة أنهم كانوا يتجمعون في كل المناسبات والأعياد خلال العام في منزل الراحل عزت أو شقيقتهما مها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "إنبوكس" على قناة "صدى البلد2"، يوم الجمعة، أن العائلة لم تتأقلم على أن الراحل لم يعد موجودًا، بل يعتبرونه موجود معهم ولكنه في سفر وينتظرون عودته.

وأوضحت أن عزت أبو عوف كان له زملاء قريبون منه في الوسط وهم الفنان محمود قابيل، ويسرا ومنة شلبي وكانوا يشاركونه في احتفاله بعيد ميلاده ويقيمون له حفلات.

وأشارت إلى أن الفنان الراحل دخل الفن منذ أن كان في السابعة عشر من عمره، وحتى خلال دراسته لكلية الطب، وكان يمارس المزيكا الغربي.

واختتمت أنها أصغر أشقائها لكن يبدو للكثيرين أن الفنانة مها الأصغر نظرًا لكونها قصيرة، معلقة: «مها مسخرة ودمها خفيف وبتدفعلي مبلغ عشان أقول أنها أصغر مني».