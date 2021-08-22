قالت الدكتورة هبة، والدة الطالب محمد مصطفى فخر الدين، الثالث على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم، إنها للمرة الأولى تشعر برعشة في جسدها بالكامل بعد معرفة خبر نتيجة ابنها بالثانوية العامة، لافتة إلى أن «محمد» تعب وذاكر واجتهد على مدار 12 شهرًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عبر فضائية «مدرستنا»، مساء السبت، أنها أهلت ابنها ليكون من العشرة الأوائل منذ بداية العام الدراسي، موضحة أن المدرسين أشادوا بتفوق ابنها في المراحل التعليمية المختلفة.

وأشارت إلى أنها كانت حريصة على متابعة إدراك ابنها لنظام الثانوية الجديد منذ الصف الأول الثانوي، مؤكدة أنها كانت حريصة على علاج المشكلات التي يعانيها في المواد المختلفة بعد أداء الامتحانات.

ووصفت يوم النتيجة بأنه «قمة التوتر والقلق»، متابعة: «قلت له أنت اجتهدت وعملت اللي عليك أنا ووالدك راضيين تمام حتى لو سقطت أنا مش هزعل، بأمانة لم يقصر وفي أيام كنت أغلق الكتاب الذي أمامه ليحصل على قسط من الراحة».

وذكرت أنها كانت رافضة لذهاب ابنها إلى مراكز الدروس الخصوصية «السناتر»؛ لأنها بمثابة ضياع للوقت، فضلًا عن خوفها على ابنها بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن تخصيص الوقت للاستماع إلى القنوات التعليمية أفضل من التوجه إلى تلك المراكز.

ولفتت إلى أن ابنها حصل على دروس أونلاين في جميع المواد ما عدا مادة الجيولوجيا والتي اعتمد فيها على القنوات التعليمية، معربة عن تعجبها من شكوى أولياء الأمور بعد انتهاء الامتحانات.

وأردفت: «أنا في حالة ذهول مما يفعله أولياء الأمور، القضية ليس توفير أكثر من مدرس في المادة وإنما معرفة مستوى الابن من النظام الجديد، وأولياء الأمور كان عليهم أن يوجهوا أبنائهم للاستماع إلى البرامج التعليمية فنحن استفدنا منها كثيرا وتعلمنا منها كيفية التفكير».