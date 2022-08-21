 السفارة الأمريكية في الصومال تحذر مواطنيها من هجمات جديدة لحركة الشباب - بوابة الشروق
الأحد 21 أغسطس 2022 9:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

السفارة الأمريكية في الصومال تحذر مواطنيها من هجمات جديدة لحركة الشباب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 9:05 ص | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 9:05 ص

حذرت السفارة الأمريكية في الصومال، مواطنيها من أن حركة "الشباب" المتطرفة، تخطط لتنفيذ هجمات جديدة بعد الهجوم الأخير الذي نفذته على فندق في مقديشيو.
وقالت السفارة ـ وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الأحد/ ـ إنه تم فرض قيود على سفر موظفي الحكومة الأمريكية بما في ذلك (مطار عدن أدى) في مقديشيو.
وكانت الولايات المتحدة قد أدانت هجوم حركة الشباب على فندق الحياة في مقديشيو والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكدة أنها ستظل ثابتة في دعمها للجهود الصومالية التي يقودها الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب وبناء مستقبل آمن ومزدهر لشعب الصومال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك