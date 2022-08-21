السفارة الأمريكية في الصومال تحذر مواطنيها من هجمات جديدة لحركة الشباب

حذرت السفارة الأمريكية في الصومال، مواطنيها من أن حركة "الشباب" المتطرفة، تخطط لتنفيذ هجمات جديدة بعد الهجوم الأخير الذي نفذته على فندق في مقديشيو.

وقالت السفارة ـ وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الأحد/ ـ إنه تم فرض قيود على سفر موظفي الحكومة الأمريكية بما في ذلك (مطار عدن أدى) في مقديشيو.

وكانت الولايات المتحدة قد أدانت هجوم حركة الشباب على فندق الحياة في مقديشيو والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكدة أنها ستظل ثابتة في دعمها للجهود الصومالية التي يقودها الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب وبناء مستقبل آمن ومزدهر لشعب الصومال.