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الصحة العراقية: استخراج 6 إصابات و4 وفيات من تحت ركام حادث قطارة الإمام علي

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، استخراج 6 إصابات مختلفة و4 حالات وفاة من تحت ركام حادث قطارة الإمام علي (عليه السلام).

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن وزير الصحة هاني موسى العقابي يتقدم بأحرّ التعازي لأسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في محافظة كربلاء المقدسة، موضحة أن جميع الإصابات تلقت الرعاية الطبية اللازمة من قبل فرق متخصصة.

وفي السياق، قدم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تعازيه في ضحايا قطارة الإمام علي "عليه السلام".

وقال الحلبوسي -في تغريدة على مو قع "تويتر" "نتقدم بتعازينا لذوي ضحايا حادث الانهيار الذي حصل في مزار (قطارة الإمام علي عليه السلام)، سائلين المولى العزيز السلامةَ والشفاءَ للمصابين".

وأضاف الحلبوسي "كما نشدُّ على أيدي الأبطال من الدفاع المدني وهم يستمرون في عمليات الإنقاذ منذ يوم أمس".