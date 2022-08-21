الاجتماع الطارئ لوزراء السودان يوجه باستنفار رسمي وشعبي ودولي لدرء الآثار السلبية للسيول

وجهت القطاعات الوزراية المشتركة بمجلس وزراء السودان باستنفار الجهد الرسمي والشعبي والدولي لدرء الآثار السلبية للسيول والفيضانات التي اجتاحت مؤخراً عدداً من الولايات، والعمل على تنسيق الجهود بين الوزرات والجهات ذات الصلة من أجل معالجة ما ترتب من أضرار على هذه الولايات.

جاء ذلك خلال اجتماعات القطاعات الطارئ اليوم برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان، حيث وجه الاجتماع بالعمل على استقطاب الدعم المحلي والخارجي لإعانة الولايات التي تضررت من السيول الأخيرة؛ فضلاً عن أهمية فتح حساب بالعملتين المحلية والأجنبية بالتنسيق بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي لتوحيد قناة استلام الدعم المقدم من الجهات المختلفة.

وأوضح وزير التنمية الاجتماعية بالسودان أحمد أدم بخيت في تصريحات اليوم، أن الاجتماع ناقش تقريراً حول خريف العام 2022 للفترة من 10 مايو الماضي حتى 20 أغسطس الجاري قدمه المجلس القومي للدفاع المدني.

وأضاف أن هنالك 6 ولايات تضررت من السيول وهي ولايات الجزيرة، نهر النيل، كسلا، النيل الأبيض، جنوب دارفور وغرب كردفان، مشيراً إلى التدخلات التي قامت بها الدولة في هذا الصدد ممثلة في وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والمجلس القومي للدفاع المدني لإنقاذ الموقف في المناطق المتأثرة.

وتابع أن الاجتماع ناقش تفاعل الوزارات والجهود التي تبذلها كل وزارة من أجل معالجة ما يليها من أثار سلبية بسبب هذه السيول، مشيراً إلى ضرورة القيام بزيارات ميدانية للوقوف على الأوضاع الإنسانية والصحية بهذه الولايات.