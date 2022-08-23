مقتل 9 جنود إثر حادث سقوط شاحنة في واد بكشمير الباكستانية

لقي ما لا يقل عن 9 جنود باكستانيين حتفهم وأُصيب 4 آخرون عندما سقطت شاحنتهم في واد بالشطر الباكستاني من كشمير، صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكره الجيش وشهود.

وقال مسؤولون عسكريون، إن الشاحنة، التي كانت ضمن رتل عسكري، كانت متجهة نحو مانج باجري في منطقة باغ بكشمير الباكستانية عندما وقع الحادث بالقرب من شوجا أباد، قبل نحو 12 كيلومترا من وجهتها، في حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم، وفق وكالة "رويترز".

وقال مسؤول عسكري، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام: "كان هناك 13 جنديا بينهم السائق على متن الشاحنة. توفي 7 منهم على الفور بينما أصيب الباقون".

وأضاف أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى في روالاكوت حيث توفي اثنان منهم متأثرين بجراحهما.

وذكرت الشرطة المحلية أن الشاحنة سقطت في واد عمقه 150 مترا.

وتقع حوادث الطرق بشكل متكرر في المناطق الجبلية في كشمير الباكستانية، ومعظمها بسبب الطرق الضيقة وعدم اتباع ما يلزم من تدابير السلامة، فضلا عن القيادة المتهورة.

وفي نوفمبر من العام الماضي، سقطت حافلة في واد بالجزء الباكستاني من كشمير مما أدى لمقتل 22 راكباً.